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Gündem Melih Gökçek'ten bomba KDV iddiası: Korkuyordum söyleyemedim
Gündem

Melih Gökçek'ten bomba KDV iddiası: Korkuyordum söyleyemedim

Temel gıda ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e kadar düşürüldü. Alınan bu karar sonrası gözler marketlere çevrilirken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Marketlerin KDV indirimi öncesi zam yaptığını ileri süren Gökçek, "Korkuyordum, söyleyemedim. Marketler indirimi uygulayamazlar diyemedim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 19:37:00 -
Melih Gökçek'ten bomba KDV iddiası: Korkuyordum söyleyemedim

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimi başladı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde bugünden itibaren KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

"Resmen üzerine çökmüşler"

Uygulamaya konulan indirim kararı sonrası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. KDV indirimi öncesi marketlerin zam yaptığını öne süren Gökçek, "Korkuyordum, söyleyemedim. Marketler indirimi uygulayamazlar diyemedim. Maalesef devletin yaptığı yüzde 7 vergi indirimine marketlerin pek çoğu pazar gününden zam yapıp üzerine resmen çökmüşler" ifadelerini kullandı.

"Devlet bunu yapanların üzerine gitmeli"

Açıklamasının devamında devlete bir çağrı yapan Gökçek, "Devlet bunu yapanların üstüne gitmeli. Milleti üzenin gözünün yaşına bakılmamalı" dedi.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

 

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