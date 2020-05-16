Melih Gökçek’ten bomba anket: Sizce CHP’de HDP’ye en yakışan milletvekili hangisi?

CHP’nin, her ortamda terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı olan HDP’ye verdiği desteği baz alan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu kirli ittifağa ilişkin anket hazırladı.

“Bir anket de bizim cenah için yapayım”

Hazırladığı anketi Twitter hesabı üzerinden başlatan Gökçek, “Anket resmen CHP’lilerin eline kaldı. Bizim cenah oy kullanmamakta direniyor. Hiç olmazsa gönül rahatlığı ile oy kullanacakları bir ankette bizim cenah için yapayım. Sizce CHP’de HDP’ye en yakışan milletvekili hangisi? Hepsi şıkkı yorumlarda kullanılabilir. Süre 14 saat.” ifadelerini kullanarak CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba, Engin Altay ve Özgür Özel’i şıklara yazdı.