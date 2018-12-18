0553 313 94 23

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki olarak açıklanmasının ardından, Özhaseki'yi destekleyen tweetler atmıştı. Gökçek daha sonrasında bu tweetleri silmesi dikkat çekti.

18 Aralık 2018 Salı 22:12
Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için ''AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek telefonla katıldığı CNN Türk canlı yayınında "Özhaseki'yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur" diye belirtmişti.

Melih Gökçek, "AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki... Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" notuyla AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin fotoğrafıyla paylaştı.

Desteğini geri mi çekti?

Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Gökçek’i yok sayması nedeniyle isyan ettiği iddia edilirken Melih Gökçek'ten flaş bir hareket geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin iş birliği kararı aldığı Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Gökçek'in destek tweetini sildiği ortaya çıktı. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı. 

 

Tweetleri sildi 

Melih Gökçek bundan sonra olacakların baslangıcı olarak Mehmet Özhaseki’ye destek tweetlerinin tamamını sildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:12
  1. Ankara
  2. melih gökçek
  3. mehmet özhaseki
  4. ankara
  5. chp
  6. ak parti
  7. ip
  8. hdp

YORUM YAZ

  • dostdost28 dk önce
    Melih başkan birleştirici olalım sizi çok seviyoruz bizleri üzmeyin ,desteğimizi artıralım İNŞAALLAH.
  • uyan tcuyan tc30 dk önce
    hasrki kendii beğenmiş menfaatine aşırı düşkün bir tiptir. benim gözümde melih gökçek daha değerlidir. hasekiye oy moy yok. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama
  1. MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya..
  2. Anadolu Ajansı "Yılın Haber Ajansı"
  3. UNICEF: "Yemen'deki 5 milyon çocuğa..
  4. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  5. Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
  6. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal..
  7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  8. Şanslı müşterinin yemeğinden inci..
  9. Hindistan'da Phethai kasırgası
  10. Senegal "Thiaroye 44" katliamının..
  11. Belçika Başbakanı Michel istifa..
  12. BAE-ABD ortak askeri tatbikatı sona erdi
  13. Yılmaz Vural evini soyan hırsıza..
  14. Beyaz Saray'dan Fetullah Gülen..
  15. Galatasaray Keçiörengücü ile berabere..
  16. Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 14..
  17. Trump imzaladı! ABD'den çılgın hamle
  18. Filistin'den "Trump'ın Ortadoğu barış..
  19. Keşan'da eğitime kar engeli
  20. "Kalbimi ve sıcaklığımı bu şehrin..
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
"ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...