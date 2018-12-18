Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için ''AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek telefonla katıldığı CNN Türk canlı yayınında "Özhaseki'yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur" diye belirtmişti.

Melih Gökçek, "AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki... Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" notuyla AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin fotoğrafıyla paylaştı.

Desteğini geri mi çekti?

Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin Gökçek’i yok sayması nedeniyle isyan ettiği iddia edilirken Melih Gökçek'ten flaş bir hareket geldi.

CHP ve İYİ Parti'nin iş birliği kararı aldığı Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Gökçek'in destek tweetini sildiği ortaya çıktı. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

Tweetleri sildi

Melih Gökçek bundan sonra olacakların baslangıcı olarak Mehmet Özhaseki’ye destek tweetlerinin tamamını sildi.