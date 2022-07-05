Melih Gökçek açık açık söyledi: Kabul ediyorum trollendim
Jelibon sözleri gündem olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir programda trollendiğini kabul etti.
Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde bir tweet atmış, sonrasında ise Melih Gökçek'in yaptığı açıklama gündem olmuştu.
Gökçek: Trollendim
Gökçek 'jelibon' sözlerinin ardından Kon TV’de yayınlanan Ankara Konuşuyor programında olayta ilişkin konuştu. Jelibonun ne olduğunu bilmediğini söyleyen Gökçek, programda trollendiğini kabul etti.