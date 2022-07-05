Melih Gökçek açık açık söyledi: Kabul ediyorum trollendim

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde bir tweet atmış, sonrasında ise Melih Gökçek'in yaptığı açıklama gündem olmuştu.

Gökçek: Trollendim

Gökçek 'jelibon' sözlerinin ardından Kon TV’de yayınlanan Ankara Konuşuyor programında olayta ilişkin konuştu. Jelibonun ne olduğunu bilmediğini söyleyen Gökçek, programda trollendiğini kabul etti.