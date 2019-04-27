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Melih Geçek kimdir? Erkem İmamoğlu Melih Geçek'i İBB'de hangi göreve atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB’nin kozmik odasının verilerini koplama görevini verdiği Melih Geçek’i sosyal medya sorumlusu olarak atandı. Peki Melih Geçek kimdir? Melih Geçek hangi görevlerde bulundu?

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:03
Melih Geçek kimdir? Erkem İmamoğlu Melih Geçek'i İBB'de hangi göreve atadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB’nin kozmik odasının verilerini koplama görevini verdiği Melih Geçek’i sosyal medya sorumlusu olarak atandı. Peki Melih Geçek kimdir? Melih Geçek hangi görevlerde bulundu?

İstanbul’daki seçimlerd yapılmadık usulsüzlük kalmadığı ortaya çıkmasına rağmen mazbatası verilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturdu. İİmamoğlu İBB başkanı olur olmaz yaptığı ilk iş İBB’nin mahrem bilgilerini kopyalamak olmuştu. Ancak yargı İmamoğlu’na dur demişti. Ekrem İmamoğlu, İBB’nin kozmik bilgilerini kopyalatmak istediği isim olan Melih Geçek’i danışman olarak atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, koltuğa oturur oturmaz İstanbul'un 'kozmik' bilgilerini kopyalatma girişimi yargıdan dönerken olayla ilgili bir skandal daha gündeme bomba gibi düştü. Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını uygulamak için getirdiği sözde 'bağımsız' uzmanın CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Geçek olduğu belirlendi. Ancak İmamoğlu, kopyalama skandalı açığa çıkınca Geçek'i sosyal medya sorumlusu olarak atadı.

Ekrem İmamoğlu, iki müfettiş ve dışarıdan görevlendirilecek 3 sivil kişiye, belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme, araştırma ve kopyalama yetkisi vermişti. Ancak İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi 'kanuna aykırı' diyerek bu talimatı durdurmuştu. "İBB'nin verilerini kopyalama" işi için dışarıdan görevlendirileceği tespit edilen sözde 'bağımsız' isimlerden biri olan CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim Sorumlusu Melih Geçek, oluşan tepkiler nedeniyle İmamoğlu tarafından karşılıklı danışmanlık sözleşmesi ile Sosyal Medya Danışmanı olarak atandı. Geçek, bu yöntemle İBB çalışanı yapılmış old 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:03
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