Melih Altınok'tan Fatih Altaylı'ya 'zorunlu aşı' tepkisi! 'Dr. Altaylı'nın özgün fikirleri'

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Aşıyı reddedenlere kısıtlama gelsin' önerisine tepki yağdı. Altaylı'nın yazısını eleştirenlerden birisi de Sabah yazarı Melih Altınok oldu.

'Dr. Altaylı...'

"Fatih Altaylı dün yine formundaydı." diyen Altınok, "Küfre, hakarete yüklendiği yazısıyla kısa bir süre de olsa Twitter'da TT olmayı başardı. Dr. Altaylı'nın yine aşı olmayanların camilere ve işyerlerine alınmaması gibi özgün fikirleri vardı." ifadelerini kullandı.

'Ne zaman adam oluruz?' göndermesi

Melih Altınok tepkisini şöyle sürdürdü: "Altaylı, bir yandan da 'Kardeşim bu aşılar riskli. Biz niye bu riske katlanalım' diyerek aşı olmadığını söyleyen vatandaşa çıkışıyordu: 'Peki aşı olanlar eşek başı mı?' Estağfurullah Fatih Bey. Rica ediyoruz, bu iş de yıllardır her gün köşenizde cevabını aradığınız ancak bir türlü bulamadığınız 'Ne zaman adam oluruz?' sorusuna dönmesin. Siz hâlâ 'neyim' diye kendinizden şüphe ederken, 'Eşek başı mısınız, enayi misiniz' aşı olmayan vatandaş nereden bilsin."

Fatih Altaylı, Habertürk'teki yazısında şunları söylemişti:

"Aşı kartı olmayanların;

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı."