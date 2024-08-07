Melen’den gelen su Sibirya’dan gelen doğalgazı 7’ye katlıyor! Ekrem suyunu çıkardı

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Seçim öncesi bol kepçeden verdiği vaatlerle halkı aldatan ve İstanbul’un bütçesini kendi siyasi ikbali uğruna harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oluşan kaynak açığını kapatmak için başlattığı zam sağanağı can yakıyor. Bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iflasa sürükleyen ve 31 Mart seçimlerinin ardından iğneden ipliğe belediye uhdesindeki her kaleme astronomik zamlar yapan İmamoğlu’na en büyük tepki su fiyatlarından geliyor.

6 yılda yüzde 800 zam

Yurt dışından ithal edilen doğal gazın metreküpü 9.4 TL’den tüketicilere fatura edilirken, son 6 yılda suya yüzde 800 zam yapan İmamoğlu’nun, 14 Mayıs’taki değişiklikle bir metreküp suyun fiyatını yaklaşık 50 TL’den satması vatandaşları isyan ettiriyor. Konut 3. Kademe suyun metreküpünü 47,40 TL’ye, “Kullanılmış Atık Su Bedeli” ile birlikte 71,10 TL’ye kadar yükselten ve su faturalarının, doğalgaz faturalarını en az beşe katlamasına sebep olan İmamoğlu’na tepki gösteren kamuoyu, yapılanın “soygun” olduğunu dile getiriyor. İSKİ su faturalarını okuma süresini 45 güne çıkararak vurgunun boyutunun artmasını ve vatandaşa yüklü miktarda fatura kesilmesini sağlıyor. “Allah’ın suyunu” fahiş fiyata satan İmamoğlu’nun su politikasını değerlendiren tüketici STK’ları “Temel bir insani ihtiyaç olan suyun ticareti aracı hale getirilmemesi gerektiği” konusunda birleşiyor.

Su ticaret aracı olamaz

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, şunları dile getirdi: “Doğal gaz neyse ama su tüketicilerin en temel hayati ihtiyaçlarından birisidir. Su hayat kaynağımızdır. Dolayısıyla suyun tüketiciye en uygun, en makul şekilde verilmesi gerekir. Hatta burada insani su hakkının da göz önüne alınarak, mümkünse suyun ücretsiz olarak verilmesinde fayda var. Tabii ücretsiz verildiğinde bu sefer maliyetler karşılanmayabiliyor. O yüzden suyun arzında ticari bir amaç güdülmemelidir. Neredeyse maliyetine halka ulaştırılması gerekir. Son dönemde suyun doğalgazı 5’e, sudan üretilen elektrik fiyatını ikiye katlaması söz konusu. Burada bir çelişki durumu var. Yeni yönetimle birlikte suya son 4-5 yılda yüzde 800 zam yapıldı. Bu kabul edilemez. Su bir kamu hizmetidir. Ticari bir amaçla hareket edilmez.”

Allah'ın suyuna fahiş fiyat

TÜRKONFED Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş ise şunları söyledi: “İBB 5 yıl içerisinde suya yüzde 800 zam yapmıştır. Ve son bir kez daha suya zam gelmiştir. Belediye Allah’ın bahşettiği sudan büyük kazançlar elde etmektedir. Sadece su değil, CHP belediyelerde su zammına benzer pek çok örnek yaşamaktayız. Özgür Özel, ‘farklı olacağız’ demiş olmasına rağmen, CHP’li belediyeler bu kararı yok saymaktadırlar. Bunun en tipik örneği ise Bursa ve İstanbul’dur. CHP’li Bursa’nın suya yaptığı indirimin karşılığında İmamoğlu yönetimi suya yüzde 800 zam yapmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla su hakkının doğal bir hak olduğunu, bu hakkın da insanlara uygun bir ücretle verilmesi gerektiğini inanıyor ve savunuyorum.”

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