Melbourne’deki Kovid-19 yasakları kısmen esnetildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi haline gelen Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’daki sıkı yasaklar, bu gece yarısından itibaren kısmen hafifletilecek.



Kovid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria Eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne’de düzenlediği basın toplantısında eyaletteki yeni vaka sayıları ve esnetilen yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.



Son 24 saatteki testlerde 2 kişiye daha virüs tanısı konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, Melbourne kentindeki Kovid-19 yasaklarını ortadan kaldıracak yol haritası kapsamında kısmen gevşetilen yasakların, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.



Eyalette günlük 725’e kadar çıkan yeni vaka sayılarının tek haneli rakamlara düşmesine katkıda bulunan vatandaşlara ve kurumlara teşekkür eden Andrews, evden alışveriş ve egzersiz yapmak için çıkanlara uyguladıkları 2 saat dışarda kalma sınırlamasının tamamen kaldırıldığını, 5 kilometre yasağının da 25 kilometreye çıkartıldığını duyurdu.



Yasaklardaki esnetmeler kapsamında, ev ziyaretlerinde aynı evden 5 kişinin bir başka evi ziyaret etmesine izin verilirken, halka açık alanlarda iki evden toplam 10 kişinin bir araya gelmesine izin çıktı.



Tenis kortları, golf sahaları ve kaykay parkları gibi açık hava sporlarının yapıldığı alanlar yeniden açılırken, berberler ve kuaförler Kovid-19 güvenlik planı uygulayarak müşterilerine hizmet verebilecek.



Öte yandan Melbourne’daki vaka sayılarını yakından takip edeceklerini vurgulayan Andrews, eğer yeni vaka sayıları beklenildiği gibi kontrol altına alınabilirse, 1 Kasım’da daha fazla esnekliğe gideceklerini söyledi.



- Yasakların hafifletilmesi vatandaşları sevindirdi

Melbourne'da aylardır uygulanan sıkı yasakların esnetilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlardan Harris Behich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yasakların hafifletilmesi iyi bir şey, Melbourne’de de iyi gidiyoruz. Biliyorsunuz ki kısıtlamaların azaltılması iyi bir şeyler başardığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Melbourne’deki yasaklarla ilgili görüşlerini aktaran Türk vatandaşlarından Mustafa Yokuş, kilometre sınırının uzatılmasının iyi olacağını belirterek, "En azından böyle bir balık tutma falan olsa fevkalade olacak." dedi.



Serbest dolaşamamanın getirdiği baskıdan rahatsızlandığını dile getiren Erdal Ümit Gögeç, "Yasakların başlamasından iki gün sonra kendimi hastanede buldum. Koronavirüsten dolayı 3 aydır bu hastalığı çekmeye başladım, stres ve depresyon hapı içiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lütfü Balcı’da, "Hafifletilmesini istiyoruz. Türkiye’ye 2-3 milyon turist geliyor bir şey olmuyor, buraya turist gelmiyor, hiç kimse yok, başka ne diyebilirim ki bunalım geçiriyoruz." diye konuştu.



- Avusturya'da son 3 gündür Kovid-19’dan can kaybı yaşanmadı



Kovid-19’dan ilk can kaybının 1 Mart’ta kaydedildiği Avustralya’da son 3 gündür virüs kaynaklı can kaybı olmadı.



Ülkede Kovid-19'dan ölen 904 kişiden 816'sı Victoria eyaletinde yaşamının yitirirken, Yeni Güney Galler’de (NSW) 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Avustralya’da virüse yakalan toplam 27 bin 385 kişiden 24 bin 949’u sağlığına kavuşurken, ülke genlindeki 228 aktif vakadan, 18’i çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.



-Yeni Zelanda’da 3 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ise son 24 saatteki test sonuçlarına göre 3 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.



Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 42’ye çıktığını ve tamamının karantinada tutulduğunu açıklayan Dr. Bloomfield, hastanelerde Kovid-19 hastası bulunmadığını bildirdi.



Ülkede virüse yakalandığı belirlenen 1886 kişiden, 1819’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.











