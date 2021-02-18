Melanom (Cilt Kanseri) nedir? Melanom kanseri belirtileri nelerdir

Melanom yani cilt kanseri, kötü huylu olarak kabul edilen ben türüne denir. Her zaman uyarı vermeyen melanom, cilt kanseri olarak tanımlanan bu durum hayati tehlike oluşturabilir. Bu kötü huylu ben türünden vücudumuzu korumak için dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Melanom (Cilt Kanseri) nedir?

Melanom, cildimize renk veren melanin pigmentini üreten hücrelerde gelişen bozukluk sonucu ortaya çıkan cilt kanserinin en ciddi türüdür. Aynı zamanda gözde veya nadiren bağırsak gibi iç organlarda da oluştuğu gözlemlenmiştir. Genellikle güneşten veya solaryumdan gelen ultraviole (UV) ışınlarına maruz kalma melanoma gelişim riskini artırır. UV ışınlarına karşılaşmayı sınırlandırmak melanoma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Melanom kanseri belirtileri nelerdir?

Melanomun belirtileri genellikle, asimetri, sınır, renk, çap ve genişleme olarak ortaya çıkar.

Lezyonun simetrik şekilli olmaması,

Doku sınırlarının düzensiz, girintili çıkıntılı ve pürüzlü olması,

Lezyonda birden fazla renk veya renk tonunun bulunması,

Lezyon çapının 5 mm'den daha büyük olması,

Cilt Kanserlerinden Korunma Yolları Nelerdir?

Melanom deri yüzeyinde belirti veren bir hastalık türüdür. Bu nedenle cildin sürekli olarak kontrol edilmesi erken teşhis için önemlidir. Bunun dışında korunma amacıyla yapabileceğiniz yollar aşağıda listelenmiştir.

Tüm vücudun dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi,

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneşten kaçınılması,

Solaryum ışınlarına maruz kalmamak,

Tütün ve sigara kullanımından uzak durmak.