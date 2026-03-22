CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi

Sözde özgür medyanın CHP’deki pislikleri örtbas etmesine isyan eden Gürsel Tekin, "Hani yiğit adamlarınız? Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz?" diyerek medya tetikçilerine meydan okudu.

CHP’nin Türkiye’nin sigortası olmaktan çıkıp bir rant kapısına dönüştürüldüğünü ima eden Tekin, "Bütün ortaklıklar bozulur ama suç ortaklıklarını bozmak zordur" diyerek, genel merkez koridorlarında dönen dolapların altını çizdi. Tekin, 73 itirafçının skandal beyanlarına rağmen sessizliğe gömülen CHP içindeki muhalefete de "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?" sözleriyle yüklendi.

Gürsel Tekin, bazı medya kurumlarına eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Hani özgür medyaydınız? Yok mu içinizde bir yiğit adam, bize mikrofon uzatabilecek? Hodri meydan diyorum hepinize. Çıkın şu belgeleri ve bilmediklerinizi benden öğrenin. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıkları zor bozulur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Bütün partiler Cumhuriyet Halk Partisine göre vaziyet alırlardı.

1 Mart Tezkeresi ve Milli Duruş Hatırlatması

1 Mart tezkeresi dahil olmak üzere, 1 Mart tezkeresini bugün anlıyoruz. Başta eski genel başkanımız sayın Baykal ve o dönem kahramanca direnen, 1 Mart tezkeresini geçirmeyen gerek Cumhuriyet Halk Partililer, gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin mücadelesini anlayıp oy veren AK Partililere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum. Eğer o gün 1 Mart tezkeresi geçmiş olsaydı bugün İran'la savaşı biz yapmış olacaktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, direncinin ne kadar etkili olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum."

70 Daire Kime Gitti? Kongre Dönemi Vurgunu!

Tekin, CHP içindeki muhalefete, "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?" diye seslenirken "73 tane itirafçının itiraflarını görüyorsunuz. Parti yöneticileriyle ilişkilerini görüyorsunuz. Kızıyorlar, şimdi bakın burada itirafı var. Kongre döneminde 70 daireyi kimlere verdiğini söylüyor. Bunlar sizi rahatsız etmez mi Sayın milletvekilleri?" diye sordu.

Tekin, CHP'deki, parti dışından adam getirmesi dönemin kapanması gerektiğini ifade etti.