İsrail'in nükleer silah merkezinin vuruldu! Akıllara Erbakan hocanın o müthiş konuşması geldi
İsrail'in nükleer silah merkezinin vuruldu! Akıllara Erbakan hocanın o müthiş konuşması geldi

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran, terör devleti İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası akıllara milli görüşün merhum lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan hocanın yıllar önce yaptığı müthiş konuşma geldi.

Misillemelerinin dozunu artıran İran son olarak İsrail'de Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan'ın İran’a yönelik olası bir ABD müdahalesini anlattığı yıllar önceki konuşması, yeniden gündeme geldi.

Erbakan, konuşmasında ABD’nin uçak gemileriyle bölgeye gelebileceğini ve buradan fırlatılacak füzelerle İran'ın başkenti Tahran’ın hedef alınabileceğini ifade etmişti.

 

"UÇAK GEMİLERİ BÖLGEYE GELECEK"

Erbakan konuşmasında, ABD'nin İran'ı işgal etmek isteyebileceğini savunarak, bunun nedenini "İslam'ın yeniden doğuşu" olarak değerlendirdi.

ABD'nin uçak gemileriyle bölgeye gelerek Tahran'ı ve diğer merkezleri bombalayabileceğini dile getiren Erbakan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının buna karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

 

TEKNOLOJİ ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

"Cenabı Allah'ın bize emri var, düşmanın silahından daha üstününe hazırlık yapınız" ifadelerini kullanan Erbakan, teknolojik üstünlüğün önemine dikkat çekti. İsrail'e ilişkin değerlendirmelerinde ise askeri caydırıcılığın gerekliliğini vurguladı.

Erbakan, o konuşmasında füze savunma ve kontrol sistemlerine değinerek, atılan bir füzenin kontrol altına alınabileceğini ve gönderen platform üzerinde etkisiz hale getirilebileceğini ifade etmişti.

Yunanistan cephesinden bomba! "Türkiye - İsrail savaşında..."
