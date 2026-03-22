Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota

İngiltere kıyı şeridini kesintisiz şekilde dolaşmayı mümkün kılan dünyanın en uzun sahil yürüyüş yolu resmen açıldı. III. Charles’ın katılımıyla hizmete giren “King Charles III England Coast Path”, tam 4 bin 327 kilometrelik uzunluğuyla küresel ölçekte bir rekora imza attı.

Cornwall’dan Northumberland’a kadar uzanan dev rota, mevcut yolların 1.600 kilometrelik yeni patikalarla birleştirilmesiyle oluşturuldu. Proje sayesinde Seven Sisters Cliffs, Jurassic Coast ve Lake District gibi ikonik noktalar ilk kez kesintisiz bir yürüyüş hattıyla birbirine bağlandı.

18 YILLIK DEV PROJE TAMAMLANDI

Temelleri 2009 yılında atılan ve yaklaşık 18 yıl süren proje, arazi mülkiyeti ve yasal süreçler gibi birçok zorluğun aşılmasıyla hayata geçirildi. Açılış törenine Çevre Bakanı Emma Reynolds ve Tony Juniper da katıldı. Yetkililer, bu rotanın yalnızca bir yürüyüş yolu değil; doğa, kültür ve turizmi bir araya getiren stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

DOĞA VE TURİZM İÇİN YENİ DÖNEM

Projeyle birlikte daha önce erişime kapalı olan birçok kıyı alanı halkın kullanımına açıldı. Kum tepeleri, kayalık plajlar ve uçurumlar artık yürüyüş rotasının bir parçası haline gelirken, engelli erişimi de önemli ölçüde iyileştirildi.

Yetkililer ayrıca, rota boyunca yeni doğa koruma alanlarının ilan edildiğini ve bu sayede bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasının hedeflendiğini açıkladı.

Henüz tamamı açılmamış olsa da güzergahın büyük bölümü kullanıma sunulmuş durumda. Yıl sonuna kadar tüm hattın aktif hale gelmesi beklenirken, uzmanlara göre bu proje İngiltere’de kıyı turizmini canlandırarak ekonomiye milyarlarca sterlinlik katkı sağlayabilir.