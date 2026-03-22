  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’e peş peşe darbeler! Bir savaş uçağı daha indirildi Bakan Hakan Fidan açık açık söyledi! Savaşın daha da uzama ihtimali var ABD ve İsrail terörü dünyayı etkiliyor! Küresel ekonomi uçurumun kenarında A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? Bir İran vurdu bir Hizbullah! Terör devletinde ağır bilanço Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu Savaş rüzgarları Dubai’yi vurdu: Konut piyasasında büyük çöküş! İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı: Bu düşüş manipülasyon! Alım fırsatını kaçırmayın Son dakika! İstanbul Fatih'te doğalgaz patladı: 2 bina çöktü, enkaz altından 10 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı
Dünya

Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyanın en uzun sahil yolu açıldı: İşte 4.300 kilometrelik dev rota

III. Charles tarafından açılan dev proje dikkat çekti. İngiltere kıyılarını baştan sona bağlayan rota turizmde yeni bir çağ başlatıyor. 18 yıllık dev yatırım sonunda tamamlanan “Kralın Sahil Yolu”, doğa ve ekonomi için kritik bir adım olarak görülüyor.

İngiltere kıyı şeridini kesintisiz şekilde dolaşmayı mümkün kılan dünyanın en uzun sahil yürüyüş yolu resmen açıldı. III. Charles’ın katılımıyla hizmete giren “King Charles III England Coast Path”, tam 4 bin 327 kilometrelik uzunluğuyla küresel ölçekte bir rekora imza attı.

Cornwall’dan Northumberland’a kadar uzanan dev rota, mevcut yolların 1.600 kilometrelik yeni patikalarla birleştirilmesiyle oluşturuldu. Proje sayesinde Seven Sisters Cliffs, Jurassic Coast ve Lake District gibi ikonik noktalar ilk kez kesintisiz bir yürüyüş hattıyla birbirine bağlandı.

18 YILLIK DEV PROJE TAMAMLANDI

Temelleri 2009 yılında atılan ve yaklaşık 18 yıl süren proje, arazi mülkiyeti ve yasal süreçler gibi birçok zorluğun aşılmasıyla hayata geçirildi. Açılış törenine Çevre Bakanı Emma Reynolds ve Tony Juniper da katıldı. Yetkililer, bu rotanın yalnızca bir yürüyüş yolu değil; doğa, kültür ve turizmi bir araya getiren stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

 

DOĞA VE TURİZM İÇİN YENİ DÖNEM

Projeyle birlikte daha önce erişime kapalı olan birçok kıyı alanı halkın kullanımına açıldı. Kum tepeleri, kayalık plajlar ve uçurumlar artık yürüyüş rotasının bir parçası haline gelirken, engelli erişimi de önemli ölçüde iyileştirildi.

Yetkililer ayrıca, rota boyunca yeni doğa koruma alanlarının ilan edildiğini ve bu sayede bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasının hedeflendiğini açıkladı.

Henüz tamamı açılmamış olsa da güzergahın büyük bölümü kullanıma sunulmuş durumda. Yıl sonuna kadar tüm hattın aktif hale gelmesi beklenirken, uzmanlara göre bu proje İngiltere’de kıyı turizmini canlandırarak ekonomiye milyarlarca sterlinlik katkı sağlayabilir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23