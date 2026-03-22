Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı

Dünya ve bölge coğrafyası adeta bir ateş çemberinden geçerken, CHP’li Mustafa Sarıgül’ün sosyal medya hesabından paylaştığı son video, "bu kadar da olmaz" dedirtti. Bir eşeğin yanında durarak akaryakıt zamlarına atıfta bulunan ve "Çözüm artık dört teker değil, dört ayaklı eşeklerimiz" diyerek espri yapmaya çalışan Sarıgül, ciddiyetten uzak tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Savaş Kapıda, Sarıgül Başka Dünyada

Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan sıcak çatışmalar küresel ekonomiyi sarsarken, bölgedeki stratejik lojistik merkezler ve enerji yolları büyük tehdit altında. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılacak bir hamlenin dünya ticaretini durma noktasına getireceği konuşulurken, bir milletvekilinin gündemi bu denli hafife alması "dünyadan kopukluk" olarak yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları ve vatandaşlar, Türkiye’nin burnunun dibindeki yangına rağmen Sarıgül’ün ciddiyetsiz paylaşımlarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Dünya yangın yerine dönmüş, Sarıgül hala şov peşinde."

"Bir milletvekilinin asli görevi bölgedeki gelişmeleri analiz etmek mi yoksa eşekle video çekmek mi?"

"CHP’nin gerçek gündemden ne kadar uzak olduğunu Sarıgül’den daha iyi kimse anlatamazdı."

Güldürmeyen Espriler, Kaybolan Ciddiyet

Mustafa Sarıgül’ün halkın sorunlarını dile getirme adı altında yaptığı bu tür paylaşımların, siyasetin saygınlığına gölge düşürdüğü ifade ediliyor. Özellikle kriz dönemlerinde toplumun beklentisi rasyonel çözümler ve devlet adamı ciddiyetiyken, Sarıgül’ün "popülist şov" olarak nitelendirilen bu tavrı, hem kendi partisi CHP içerisinde hem de toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık uyandırdı.

Bölgede sular ısınırken ve enerji maliyetleri tüm sektörleri vururken, Sarıgül’ün içinde bulunduğu bu "gamsız" hal, ana muhalefet partisinin dış politikadan ve küresel ekonomik gerçeklerden ne kadar uzak olduğunun yeni bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.