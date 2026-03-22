Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özellikle kan sulandırıcı olarak bilinen HEPARIN maddesinin üretim sürecine dikkat çeken Erbaş, bu alanda dışa bağımlılığın getirdiği çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Sığır Akciğerinden Domuz Bağırsağına

Erbaş, geçmişte sığır akciğerinden elde edilen HEPARIN maddesinin, günümüzde dünya genelinde ve Türkiye’de büyük oranda Çin’den ithal edildiğini belirtti. Erbaş’ın en dikkat çeken ifadesi ise bu maddenin üretim kaynağına dair oldu:

"Eskiden sığır akciğerinden yapılırdı; ancak günümüzde Çin’de domuz bağırsağından üretiliyor. Hastanelerde domuz bağırsağından elde edilen bu madde kullanılıyor."

"Yerli Çözüm ve Akıl Etme" Çağrısı

Bu durumun hem tıbbi hem de toplumsal açıdan sorgulanması gerektiğini vurgulayan Erbaş, konuyu dini referanslarla da destekledi. Hz. Muhammed'in helal ve temiz olanın kullanılmasına yönelik tavsiyelerini hatırlatan ünlü profesör, Müslüman toplumların ve Türk ilaç şirketlerinin bu konuda kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini ifade etti.

Erbaş, "O zaman akıl edin, kendi heparin maddenizi kendiniz yapın" diyerek, Türkiye’deki ilaç firmalarına ve bilim dünyasına yerli üretim noktasında güçlü bir çağrıda bulundu.

Yol ortasında domuz sürüsü!
Domuz gribinde vaka sayısı yükseliyor
Türk aileye ırkçı saldırı: Evlerinin önüne domuz kafası bırakıldı
