Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk ve Katar personeli için tahlisiz kazanın ardından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, kahraman askerimize ve ASELSAN personeline Allah'tan rahmet dileyerek, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.