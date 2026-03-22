Spor

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de tutunmaya çalışıyor! Brezilya'da damalı bayrağı 17. sırada gördü!

Dünya Superbike şampiyonluklarıyla göğsümüzü kabartan milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP serüveninin ikinci ayağı olan Brezilya Grand Prix'sinde zorlu bir sınav verdi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix'ini, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 17. sırada tamamladı.

Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistindeki yarışı, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 30 dakika 19.760 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinci sırada bitirdi.

Sezonun ilk etabı olan Tayland Grand Prix'sini de kazanan İtalyan pilot, sezonun ilk 2 etabını kazanmış oldu.

 

Brezilya Grand Prix'ini Red Bull sporcusu Toprak ise 17. sırada bitirdi. Milli sporcu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışı olan 1 Mart'ta Tayland'daki etabı da 17. sırada tamamlamıştı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si 29 Mart'ta koşulacak.

 

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 56 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 45

3. Pedro Acosta (İspanya): 42

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 37

5. Marc Marquez (İspanya): 34

