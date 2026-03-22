Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da…

Yücel Kaya
İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail ile yürütülen silahlı mücadelenin sona ermesi için Tahran’ın hazırladığı 6 maddelik stratejik şart listesini kamuoyuna duyurdu. Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna konuşan kaynak, bu şartlar kabul edilmeden kalıcı bir sükunetin mümkün olmayacağını vurguladı.

İran cephesinden yapılan açıklamada, mevcut çatışmaların aylar öncesinden hazırlanan bir plan dahilinde ilerlediği ve "stratejik sabır" aşamasının geride kaldığı belirtildi. İranlı yetkili, bölgedeki askeri dengenin değiştiğini iddia ederek, düşman hava savunma altyapısının etkisiz hale getirilmesiyle hava sahası üzerinde kontrol sağladıklarını ileri sürdü.

"Ateşkes Yakın Değil"

Tahran yönetimi, bölgesel arabulucuların sunduğu savaşın durdurulması tekliflerine karşı mesafeli bir tutum sergiliyor. Yapılan açıklamada, ABD yönetimine ve İsrail’e "tarihi bir ders verilene kadar" yaptırım ve askeri baskı politikasının süreceği ifade edildi. Mevcut şartlar altında yakın zamanda bir ateşkesin öngörülmediği de net bir dille belirtildi.

İran’ın Savaşın Sonu İçin Belirlediği 6 Kritik Şart

Tahran, yeni bir hukuki ve stratejik dengenin kurulması için şu maddelerin eksiksiz yerine getirilmesini talep ediyor:

  1. Tekrar Etmeme Garantisi: Savaşın ve saldırıların bir daha tekrarlanmayacağına dair uluslararası geçerliliği olan kesin garantiler verilmesi.

  2. Üslerin Kapatılması: ABD’nin bölgedeki tüm askeri üslerinin faaliyetlerine son verilerek tahliye edilmesi.

  3. Tazminat ve Savunma: Mevcut saldırganlığın tamamen püskürtülmesi ve İran’ın uğradığı zararların tazminat olarak ödenmesi.

  4. Bölgesel Barış: Savaşın sadece belirli bir noktada değil, bölgedeki tüm cephelerde eş zamanlı olarak sona erdirilmesi.

  5. Hürmüz Boğazı Rejimi: Küresel ticaretin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı için İran’ın çıkarlarını gözeten yeni bir hukuki rejimin uygulanması.

  6. Medya ve Yargı: İran karşıtı yayın yapan medya unsurlarının yargılanması ve bu kişilerin Tahran’a iade edilmesi.

Bölgesel Dengeler Sarsılıyor

İranlı yetkili, bu şartların "yeni hukuki-stratejik denklem" olduğunu savunurken, Washington ve Tel Aviv hattından konuya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki yeni rejim talebi ve ABD üslerinin kapatılması şartının, küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik mimarisinde büyük bir gerilime yol açması bekleniyor.

Vatandaş

Bu şartları,organize suc örgütü elebaşısı haydut turunp ve bir diger elebaşı katil it netenyahu kabul.etmeyecektir.iran abd israil hep birlikte eğlenmeye devam edin.yeyin birbirinizi ,insanlığı düşünmeden.

sizce uyarmı israil amerika

bence uymaz bence iranın ezilmesi konusnda daha ağır catısma cıkaracak amerika israil amerikanın umurunda değil olan israil ve irana oluyor <<nasılsa paralar araplardan geliyor
