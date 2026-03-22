Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

AK Parti'yi bölmek için kurduğu Gelecek Partisi ile CHP'nin masasına oturan Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi İsmet Berkan; ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla patlak veren savaşa ilişkin karaladığı yazıda ilginç ifadeler kullandı. Terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayan Berkan İran’ı Nazi Almanyası'na benzetti.

İran’ın “Türkiye dahil komşu ülkelere saldırarak savaşın daha genişlemesini, özellikle Körfez’deki Arap ülkelerinin kendilerine karşı savaşa katılmasını arzu eder biçimde davrandığını” öne süren Berkan, “Türkiye’de kamuoyu İran’ın bir çeşit ‘bağımsızlık savaşı’ verdiğini düşünüyor ve ABD ile İsrail’e direnen İran’ı destekliyor ama gerçekte savaşanın İran halkı mı, yoksa bu ülkede yönetimi ele geçirmiş olan radikal fraksiyon mu olduğu konusu son derece tartışmalı. İran’ı bugün yönetenler, yarın yokmuşçasına bir savaşın içindeler.” ifadelerini kullandı.

Aklınca; ABD ile İsrail'in yaptığı soykırımların üzerini kapatan İran’ı Nazi’lerle eşdeğer gördüğünü yazdı:

“Türkiye’de onları Çanakkale Savaşında direnen Türk ordusuna benzetenler var ama ben daha çok durumu Doğuda Kızıl Ordu, Batı'da müttefik kuvvetler tarafından işgale başlanmış olan Almanya’yı yöneten Hitler ve Nazilere benzetiyorum.”

“İran artık yapayalnız bir ülkenin adı" diyen Berkan, ABD ve İsrail'in İran'da bir ilkokulu bombaladığını ve 168 çocuğun vefatını görmezden geldi.