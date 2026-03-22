Çarpışan araçlar alev topuna döndü!
Gaziantep’te 2 otomobilin çarpışmasının ardından araçlar yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep’te meydana gelen trafik kazası sonrası korku dolu anlar yaşandı. Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi havaalanı yolu bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçtakiler kendilerini dışarı atarken dumanların yükseldiği otomobiller yanmaya başladı. Alevler kısa sürede iki otomobili de sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
