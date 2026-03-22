Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!
Komşusu İran yanarken gülerek mısır ve hamur yiyen, barda bateri çalarak eğlenerek hem ülkesinde hem de dünyada tepki çeken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde bindiği metroda Karabağ konusunda tartıştığı bir kadının üzerine yürüdü.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bindiği metroda Azerbaycan zaferi sonrası işgal ettikleri Karabağ’dan kaçmak zorunda kalan Ermeni bir kadınla tartıştı.
Kadının Karabağ’dan vazgeçmekle suçladığı Paşinyan kameraların karşısında öfkeden deliye döndü.
Kadına neden Karabağ’dan kaçtığını soran Paşinyan "Şimdi buraya geldin ve geri dönmek istediğini söylüyorsun. Oysa sizin kalmanız için Ermenistan vatandaşlarının kazandığı milyarı harcadık. Neden kalmadınız? Kaçaklar! Kes! Hem arkanıza bakmadan kaçıp hem Karabağ'dan vazgeçtiğimi söylemeye nasıl cüret ediyorsun. Kaçak” dedi.