Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bindiği metroda Azerbaycan zaferi sonrası işgal ettikleri Karabağ’dan kaçmak zorunda kalan Ermeni bir kadınla tartıştı.

Kadının Karabağ’dan vazgeçmekle suçladığı Paşinyan kameraların karşısında öfkeden deliye döndü.

Kadına neden Karabağ’dan kaçtığını soran Paşinyan "Şimdi buraya geldin ve geri dönmek istediğini söylüyorsun. Oysa sizin kalmanız için Ermenistan vatandaşlarının kazandığı milyarı harcadık. Neden kalmadınız? Kaçaklar! Kes! Hem arkanıza bakmadan kaçıp hem Karabağ'dan vazgeçtiğimi söylemeye nasıl cüret ediyorsun. Kaçak” dedi.