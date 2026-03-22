Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları
Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları

Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen ve 1 Türk askeri, 2 ASELSAN teknisyeni ile 4 Katar personelinin şehadetiyle sonuçlanan helikopter kazası sonrası Ankara'dan peş peşe taziye mesajları geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi. Türkiye’de siyasi isimlerden ardarda taziye mesajları geldi.

Katar'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri 2 ASELSAN personeli şehit oldu. Siyasi isimler yayımladıkları mesajlarda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN çalışanlarına Allah’tan rahmet dilerken, şehitlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah’tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

 

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopterin eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerimize, ASELSAN personelimiz ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiasına, kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Katar’da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere; kahraman ordumuzun, ASELSAN camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN personellerinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Katar Silahlı Kuvvetleri ile kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Katar’da eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman askerimiz ile ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden dost ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet, Katar halkına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânları cennet olsun.

Devlatimizin, milletimizin başı sağ olsun

Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Ruhları şad olsun.
