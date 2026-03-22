Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi.

İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir."

Kalibaf, açıklamasını Hazreti Musa'ya hitap edilen Taha Suresi'nin 69. ayetini alıntılayarak sonlandırdı.

Taha Suresi'nin 69. ayetinde, Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları arasındaki o meşhur karşılaşma anı anlatılır. Ayetin meali şöyledir: