  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump, Binlerce Amerikalı genci ölüme Gönderiyor: Büyük İsrail hayali için kurban olacaklar İşgal rejimi kabusa uyandı: İRAN Füzesi Holon’u da vurdu! Faşist Ben Gvir’e büyük şok! İsrailli kadın yüzüne haykırdı ‘Burada yerin yok’ Netanyahu ve kabinesine öfke büyüyor İsrail basını: Türkiye varken İsrail’in planları imkansız hayal! Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız! 40 Sayfalık İtiraf: Fail İmamoğlu! Muhalif Gazeteci Levent Gültekin’in iddiaları CHP’yi sarstı ABD’nin "Katil" İHA’sı Buşehr semalarında avlandı: MQ-9 Reaper yerle bir! Şeytanın ini Dimona: İran nükleer tesisleri cehenneme çevirdi! Londra’da panik dalgası: “İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok!”
Gündem
Gündem

Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran'dan Trump'a Taha suresi ayetiyle cevap

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran'dan Trump'a Taha suresi ayetiyle cevap

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmaması durumunda elektrik santrallerini vurma tehdidine Tahran’dan ayetle yanıt geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerini hayata geçirmesi halinde "bölgedeki kritik enerji ve petrol altyapısının geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edileceğini" söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarına" dair tehditlerine yanıt verdi.

 

İran Meclis Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol altyapısı meşru hedefler olarak kabul edilecek ve geri dönüşü olmayan bir şekilde yok edilecek, petrol fiyatları ise uzun süre yükselecektir."

Kalibaf, açıklamasını Hazreti Musa'ya hitap edilen Taha Suresi'nin 69. ayetini alıntılayarak sonlandırdı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Taha Suresi'nin 69. ayetinde, Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları arasındaki o meşhur karşılaşma anı anlatılır. Ayetin meali şöyledir:

"Sağ elindekini (asayı) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz onların yaptıkları sadece bir sihirbaz tuzağıdır. Sihirbaz ise, nereye gitse (ne yapsa) felah bulamaz."

G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar

Gündem

G-7 Devletlerinden büyük alçaklık! Saldıranı değil kendini savunanı kınıyorlar

İran Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Dünya

İran Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerden 2 milyon dolar ücret almaya başladı

Bir İran vurdu bir Hizbullah! Terör devletinde ağır bilanço

Dünya

Bir İran vurdu bir Hizbullah! Terör devletinde ağır bilanço

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23