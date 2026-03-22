Fatih'te bina çöktü: İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı!
İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın aniden çökmesi sonucu meydana gelen feci olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaşanan acı olayın ardından bir taziye mesajı yayımlayarak vefat eden vatandaşın ailesine ve yakınlarına sabır diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İstanbul'un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Spor
Gündem
