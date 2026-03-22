İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon
Fatih’te patlama sonrası çöken binaların enkazında kalan bir kişiyle yakını cep telefonuyla konuştu. O anlar tüyleri diken diken yaptı.
İstanbul Fatih’te patlamanın ardından çöken binaların enkazında kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altındaki bir kişiyle telefon bağlantısı kuruldu. Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu 9 kişi enkaz altına kalmış 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik Kesimoğlu(26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.