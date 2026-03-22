Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar
Uyku pozisyonlarıyla ilgili uzman kişiden bel, boyun ve sırt ağrıları üzerine çok ciddi uyarılar geldi...
Uyku pozisyonlarıyla ilgili uzman kişiden bel, boyun ve sırt ağrıları üzerine çok ciddi uyarılar geldi...
Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, yanlış uyku pozisyonlarının bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açabileceğini, doğru yatış şeklinin önemini vurguladı.
Yanlış uyku pozisyonları omurga sağlığını olumsuz etkileyerek ağrılara ve hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, doğru yatış şeklinin yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Yanlış Pozisyonların Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, uyku pozisyonlarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yanlış yatış şekillerinin bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açabileceğini, hatta fıtık ve kireçlenme gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Sabah kalkıldığında hissedilen ağrıların çoğu zaman yanlış uyku pozisyonundan kaynaklandığını ifade etti.
Bazı uyku pozisyonlarında omurganın doğal kavisleri zorlanabilir veya uzun süreli basıya maruz kalabilir. Bu durum kas, eklem ve disklerde baskıya yol açar. İdeal bir yatak, vücudu destekleyecek sertlikte olmalı, aynı zamanda doğal eğrilikleri koruyacak kadar yumuşak olmalıdır. Çok sert veya çok yumuşak yataklar omurga yapısını olumsuz etkileyebilir. Yatakların zamanla deforme olabileceğini, bu nedenle düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Doğru Uyku Pozisyonlarına aman dikkat edin! En uygun uyku pozisyonlarının sırtüstü veya yan yatış olduğunu belirten İnanır, yan yatışta bacaklar arasına yastık konulmasının omurga açısından faydalı olduğunu söyledi. Bel fıtığı olanlar için yan yatış, boyun fıtığı olanlar için ise sırtüstü ve boyun kavsini destekleyen yastık kullanımı önerildi. Romatoid Artrit hastaları için dizlerin bükülerek yatılmasının uygun olmadığını da ekledi. Yüzüstü yatışın bel ve boyun ağrılarına yol açabileceğini, omurga kavislerini zorladığını belirten İnanır, bu pozisyonun özellikle bel fıtığı olanlar için sakıncalı olduğunu ifade etti. Ancak Ankilozan Spondilit hastaları için yüzüstü yatışın önerilebildiğini söyledi. Ayrıca yüksek yastık kullanımının boyun ağrılarına neden olabileceğini, seyahatlerde uygun yastık kullanımının önem taşıdığını aktardı.
Bel ağrılarından korunmak için yatağa önce oturarak, ardından yan dönerek yatılması gerektiğini belirten İnanır, sabah kalkarken de önce yana dönülmesi, ardından bacakların sarkıtılarak kollarla destek alınması gerektiğini söyledi. Bu yöntem omurganın doğru şekilde korunmasına yardımcı olur. Uyku, omurga sağlığı açısından kritik bir süreçtir. İnsanlar günün önemli bir bölümünü uyuyarak geçirir ve bu sırada kaslar, eklemler ve diskler dinlenir. Yanlış uyku pozisyonları bu süreci olumsuz etkileyerek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Doç. Dr. Ahmet İnanır’ın açıklamaları, doğru uyku pozisyonlarının omurga sağlığı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yanlış yatış şekilleri ağrı ve fıtık gibi sorunlara yol açarken, doğru pozisyonlar ve uygun yatak seçimi yaşam kalitesini artırıyor. Bu nedenle uyku alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve sağlıklı uyku düzeninin benimsenmesi büyük önem taşıyor.
