Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar

Bazı uyku pozisyonlarında omurganın doğal kavisleri zorlanabilir veya uzun süreli basıya maruz kalabilir. Bu durum kas, eklem ve disklerde baskıya yol açar. İdeal bir yatak, vücudu destekleyecek sertlikte olmalı, aynı zamanda doğal eğrilikleri koruyacak kadar yumuşak olmalıdır. Çok sert veya çok yumuşak yataklar omurga yapısını olumsuz etkileyebilir. Yatakların zamanla deforme olabileceğini, bu nedenle düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Doğru Uyku Pozisyonlarına aman dikkat edin! En uygun uyku pozisyonlarının sırtüstü veya yan yatış olduğunu belirten İnanır, yan yatışta bacaklar arasına yastık konulmasının omurga açısından faydalı olduğunu söyledi. Bel fıtığı olanlar için yan yatış, boyun fıtığı olanlar için ise sırtüstü ve boyun kavsini destekleyen yastık kullanımı önerildi. Romatoid Artrit hastaları için dizlerin bükülerek yatılmasının uygun olmadığını da ekledi. Yüzüstü yatışın bel ve boyun ağrılarına yol açabileceğini, omurga kavislerini zorladığını belirten İnanır, bu pozisyonun özellikle bel fıtığı olanlar için sakıncalı olduğunu ifade etti. Ancak Ankilozan Spondilit hastaları için yüzüstü yatışın önerilebildiğini söyledi. Ayrıca yüksek yastık kullanımının boyun ağrılarına neden olabileceğini, seyahatlerde uygun yastık kullanımının önem taşıdığını aktardı.