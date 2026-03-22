  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 yıl sonra adasına döndü! “Yerli Robinson” yeniden yuvasında Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar Tepeli pelikanlar böyle görüntülendi! Gökyüzünün devi Iğdır’da 99 yaşında ama yerinde duramıyor! ‘Kaya Dede’ enerjisiyle gençleri kıskandırıyor WhatsApp yazışmaları mahkemeyi karıştırdı! Altın borcu olanlar yandı: Yargıtay'dan emsal teşkil edecek karar! Ceviz nasıl tüketilmeli, işte cevabı: Cevizin faydaları nelerdir? Yüksek tansiyonu olanlar tüketin Hem ruhen, hem fiziken... Derin nefes almaya alışın: İşte faydaları
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar

Uyku pozisyonlarıyla ilgili uzman kişiden bel, boyun ve sırt ağrıları üzerine çok ciddi uyarılar geldi...

#1
Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, yanlış uyku pozisyonlarının bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açabileceğini, doğru yatış şeklinin önemini vurguladı.

#2
Yanlış uyku pozisyonları omurga sağlığını olumsuz etkileyerek ağrılara ve hareket kısıtlılıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, doğru yatış şeklinin yaşam kalitesini artırdığını belirtiyor. Yanlış Pozisyonların Etkileri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, uyku pozisyonlarının omurga sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yanlış yatış şekillerinin bel, boyun ve sırt ağrılarına yol açabileceğini, hatta fıtık ve kireçlenme gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Sabah kalkıldığında hissedilen ağrıların çoğu zaman yanlış uyku pozisyonundan kaynaklandığını ifade etti.

#3
Bazı uyku pozisyonlarında omurganın doğal kavisleri zorlanabilir veya uzun süreli basıya maruz kalabilir. Bu durum kas, eklem ve disklerde baskıya yol açar. İdeal bir yatak, vücudu destekleyecek sertlikte olmalı, aynı zamanda doğal eğrilikleri koruyacak kadar yumuşak olmalıdır. Çok sert veya çok yumuşak yataklar omurga yapısını olumsuz etkileyebilir. Yatakların zamanla deforme olabileceğini, bu nedenle düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Doğru Uyku Pozisyonlarına aman dikkat edin! En uygun uyku pozisyonlarının sırtüstü veya yan yatış olduğunu belirten İnanır, yan yatışta bacaklar arasına yastık konulmasının omurga açısından faydalı olduğunu söyledi. Bel fıtığı olanlar için yan yatış, boyun fıtığı olanlar için ise sırtüstü ve boyun kavsini destekleyen yastık kullanımı önerildi. Romatoid Artrit hastaları için dizlerin bükülerek yatılmasının uygun olmadığını da ekledi. Yüzüstü yatışın bel ve boyun ağrılarına yol açabileceğini, omurga kavislerini zorladığını belirten İnanır, bu pozisyonun özellikle bel fıtığı olanlar için sakıncalı olduğunu ifade etti. Ancak Ankilozan Spondilit hastaları için yüzüstü yatışın önerilebildiğini söyledi. Ayrıca yüksek yastık kullanımının boyun ağrılarına neden olabileceğini, seyahatlerde uygun yastık kullanımının önem taşıdığını aktardı.

#4
Bel ağrılarından korunmak için yatağa önce oturarak, ardından yan dönerek yatılması gerektiğini belirten İnanır, sabah kalkarken de önce yana dönülmesi, ardından bacakların sarkıtılarak kollarla destek alınması gerektiğini söyledi. Bu yöntem omurganın doğru şekilde korunmasına yardımcı olur. Uyku, omurga sağlığı açısından kritik bir süreçtir. İnsanlar günün önemli bir bölümünü uyuyarak geçirir ve bu sırada kaslar, eklemler ve diskler dinlenir. Yanlış uyku pozisyonları bu süreci olumsuz etkileyerek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Doç. Dr. Ahmet İnanır’ın açıklamaları, doğru uyku pozisyonlarının omurga sağlığı için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yanlış yatış şekilleri ağrı ve fıtık gibi sorunlara yol açarken, doğru pozisyonlar ve uygun yatak seçimi yaşam kalitesini artırıyor. Bu nedenle uyku alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve sağlıklı uyku düzeninin benimsenmesi büyük önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Riyad yönetimi diplomatlardan 24 saat içinde ülke..
Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz
Sağlık

Oytun Erbaş'tan Müslümanları sarsacak çıkış: İlaç diye Domuz bağırsağı alıyoruz

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda ilaç sektörü ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bazı tıbbi maddeler hak..
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk
Dünya

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

CENTCOM'dan yapılan açıklamayı ajanslar 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti. Açıklamada "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk" if..
Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu
Gündem

Katar'da helikopter kazası! 3 şehidimiz var! Vefat eden askerlerimizin isimleri belli oldu

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı teknik..
Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!
Dünya

Çinli profesörün sözleri akıllara geldi! İran’dan Trump’a 48 saat cevabı: Ortadoğu’yu susuz bırakırız!

ABD’nin 48 saat içerisinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmadığı takdirde elektrik santrallerini vurarak İran’ı karanlığa gömme tehtidine İran’d..
48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Gündem

48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik açık tehditlerinin ardından Tahran’dan misilleme uyarısı geldi. İran Cumhurba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23