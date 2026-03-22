Bakan Fidan'dan kritik telefon trafiği! Bölgesel savaşın durdurulması için Ankara düğmeye bastı!

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan; Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın en üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmelerinde, "savaşı sona erdirme" planlarını masaya yatırdı. Ankara'nın bu hamlesi, İsrail-İran geriliminin topyekün bir yıkıma dönüşmesini engellemek için atılan en somut adım olarak nitelendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.