İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor!

İSTANBULLUYA TRAFİK ZULMÜ: CHP’Lİ İBB YİNE SINIFTA KALDI!

Dünyanın incisi İstanbul, liyakatsiz ellerde "çile şehri" olmaya devam ediyor. Haftanın her günü, günün her saati kilitlenen yollar, beceriksiz yönetimin elinde adeta bir açık hava otoparkına dönüştü. Vatandaş isyanda: "Tatilden başını kaldırıp trafiğe baksınlar!"

Hizmet Değil, Algı Belediyeciliği!

Görevi devraldığından beri "Engelleniyoruz" edebiyatının arkasına sığınan Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, İstanbul’un damarlarını tıkadı. Akıllı kavşak projelerinin rafa kaldırıldığı, toplu ulaşımda her gün bir otobüsün yandığı veya metrobüsün arızalandığı mega kentte, trafik yoğunluğu yüzde 90’ları zorluyor. Reklam bütçesine milyarlar ayıran zihniyet, söz konusu İstanbullunun yolda geçen ömrü olunca "üç maymunu" oynuyor.

"Yol Medeniyettir" Dedik, Onlar Yolları Kilitledi

AK Parti döneminde yapılan dev yatırımlar, tüneller ve köprülerle nefes alan İstanbul, son yıllarda plansızlığın kurbanı oldu. Mevcut yolların bakımını dahi yapmaktan aciz olan yönetim, trafiği yönetmek yerine sosyal medya üzerinden algı kasmayı tercih ediyor. Mesai saati bitiminde evine gitmek isteyen işçi, okuluna yetişmeye çalışan öğrenci ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulanslar, İBB’nin basiretsizliği yüzünden yollarda perişan oluyor.

Millete Sabır, Yönetime Tatil

Vatandaşın trafikte geçirdiği süre her geçen gün artarken, belediye kadrolarının liyakatten uzak atamalarla doldurulması "bu kadarına da pes" dedirtiyor. İstanbullu artık boş vaat değil, akmayan trafiğe çözüm bekliyor. Ancak görünen o ki; CHP zihniyeti için İstanbul’un trafiği değil, yaklaşan tatil planları daha büyük önem arz ediyor.