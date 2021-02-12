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Dünya Meksika'dan Sinovac kararı
Dünya

Meksika'dan Sinovac kararı

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 05:39:00 -
Meksika'dan Sinovac kararı

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonundan (COFEPRIS), yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildiği duyuruldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı basın açıklamasında, aşı izninin alınmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün yetki verildi, dün gece belgeler halledilip, gönderildi. Sinovac'tan CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı alındı." ifadesini kullandı.

Meksika 168 bin 432 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 946 bin 751 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

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