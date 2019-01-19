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Meksika’dan 'sabotaj' açıklaması: Kasıtlı yapıldı

Meksika'da Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu açıkladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 23:59
Meksika’dan 'sabotaj' açıklaması: Kasıtlı yapıldı

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın kasıtlı yapıldığı açıklandı. Cumhuriyet Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, sorumluların bulunması için uzman raporların hazırladığını duyurdu. Başsavcı 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili halktan bilgi paylaşımında bulunmalarını talep etti.

Meksika Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Hidalgo eyaletine bağlı Tlahuelilpan’daki boru hattında meydana gelen patlamaya yasa dışı olarak açılan sondajın neden olduğunu belirterek halktan sorumluların ihbar edilmesini istedi. Başsavcı açıklamasında “Birileri yasa dışı yakıt elde etmek için sondaj yaptı. Kasıtlıydı. Yangının çıkma nedeni bu sondaj. Sondajı yapanlar ölümlerin sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 23:59
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