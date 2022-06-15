Meksika'da Yaşar Karaca'dan gümüş madalya

Meksika'nın Leon kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde 73 kilo erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu Yaşar Karaca, silkme müsabakasında elde ettiği 158 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Karaca, koparmada 123 kilo ile beşinci, toplamda 281 kilo ile de müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.

Millilerin toplamda aldığı madalya sayısı ise 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan sporcu Yaşar Karaca'yı ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.