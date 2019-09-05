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Meksika'da Ulusal Muhafız Teşkilatına yönelik suçlamalar soruşturulacak

05 Eylül 2019 Perşembe 11:04
Meksika'da Ulusal Muhafız Teşkilatına yönelik suçlamalar soruşturulacak

MEKSİKO (AA) - Meksika'da suçla mücadelede etkinlik için yeni kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatına yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili tahkikat başlatılacağı bildirildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, çoğu federal polis ve askeri inzibat personelinden oluşan Ulusal Muhafız Teşkilatının bazı üyelerine yönelik suçlamaların soruşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, "yasa dışı ya da herhangi bir şekilde kişilerin insani veya mülkiyet haklarını ihlal eden davranışlara" müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

- Muhafız Teşkilatı üyelerine yönelik bazı suçlamalar

Guadalajara şehrinde bazı Ulusal Muhafız üyeleri, bir şoförden rüşvet almakla suçlanmıştı.

Veracruz eyaletinde de yöre sakinleri, muhafız birliği üyelerini, çalıntı olduğundan şüphelenilen ev eşyalarını araçla taşırken görüntülemişti.

- Obrador'un suçla mücadelede Ulusal Muhafızları kullanma projesi

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında sürekli ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için şart olduğu görüşünü dile getirmiş, 2019 içinde 50 bin ilave ulusal muhafız istihdam edileceğini açıklamıştı.

Obrador, askeri bir örgütlenme olan Ulusal Muhafız birliklerini asayiş olaylarında görevlendirme ve bunları ayrı teşkilat halinde yapılandırma kararı almıştı.

Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.

Birleşmiş Milletlerin bazı insan hakları uzmanları ise Meksika Devlet Başkanı Obrador'un orduya resmi polislik görevini verdiği anayasa reformu çabalarını açıkça eleştirmişti.

Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı.

Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlere, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlali suçlaması yapılıyordu.






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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:04
  1. Meksika
  2. Ulusal Muhafız Teşkilatı

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