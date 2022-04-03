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Dünya Meksika'da silahlı saldırganlar ile polis arasında çatışma! 1'i polis 9 ölü
Dünya

Meksika'da silahlı saldırganlar ile polis arasında çatışma! 1'i polis 9 ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinde polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 21:06:00 - 2022-04-03 21:25:23

Meksika’nın Michoacan eyaletinde silahlı bir grup, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Olayda, 1 polis ve 8 saldırgan hayatını kaybetti.

Meksika'da saldırganların, iki ayrı araçta dörderli gruplar halinde seyahat ettiği ve polis ekipleri tarafından takibe alındığı aktarıldı. Uzun namlulu silahlar taşıyan ve çelik yelek giyen grubu takibe alan polis ekipleri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusundan destek isterken, araçlardan birinin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çıkan çatışma sonucu araçtaki dört saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve çatışmada yaralanan bir polis memurunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

4 saldırgan olay yerinde öldü

Diğer araçta bulunan dört silahlı saldırganın ise güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı sırada kaza yaptığı ve kullandıkları aracın takla atması sonucu 4 saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin her iki araçta yaptıkları aramalarda 8 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan uyuşturucu kartellerin yoğun faaliyet gösterdiği Michoacan eyaletinde son olarak 6 gün önce bir horoz dövüşü etkinliğine yapılan silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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