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Aktüel

Meksika’da sağlık çalışanlarına şiddet artıyor

Meksika’da doktor ve hemşirelere karşı, yeni tip korona virüsü yaydıkları gerekçesiyle şiddet dalgası yayılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:36:01 -
Meksika’da sağlık çalışanlarına şiddet artıyor

Meksika’da doktor ve hemşirelere karşı, yeni tip korona virüsü yaydıkları gerekçesiyle şiddet dalgası yayılıyor. 3 hemşirenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.


Meksika’nın Coahuila eyaletinde devlet hastanesinde çalışan kardeş olan 3 hemşire boğularak öldürüldü. Yetkililer, korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarına artan şiddetin yada bir hırsızlık olayı sonucu öldürüldükleri üzerinde duruyor. Hemşirelerin Coahuila eyaletinin güneybatı kesiminde yer alan Torreon şehrindeki bir evde ölü bulundukları açıklandı. Hemşirelerin Perşembe günü öldürüldüğü belirtildi. Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınayarak cinayetleri, “acımasız ve anlamsız” olarak nitelendirdi. Korona virüsü yaydıkları gerekçesiyle şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına sokakta üniforma giymemeleri konusunda uyarı yapıldı.


Vaka sayısı 30 bini aştı


Meksika’da son 24 saatte bin 906 kişide korona virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 31 bin 522’ye 199 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ise 3 bin 160’a yükseldiği açıklandı.

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