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Dünya Meksika'da havai fişek gösterisinde facia! Yaralılar var
Dünya

Meksika'da havai fişek gösterisinde facia! Yaralılar var

Meksika’da bir lunaparkta düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:17:00 - 2022-05-17 23:38:27

Meksika’da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Zinacantepec şehrindeki bir lunaparkta kule şeklindeki döner platformda yapılan hava fişek gösterisi sırasında platformun parçalarından birinin kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Lunaparka çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kaza sonucu vücutlarında yanıklar oluşan 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuk ve 1 yetişkinin tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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