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Dünya Meksika’da güvenlik güçleri ve uyuşturucu karteli arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Meksika’da güvenlik güçleri ve uyuşturucu karteli arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-05-30 21:28:00 -
Meksika’da güvenlik güçleri ve uyuşturucu karteli arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletindeki otoyolda güvenlik güçleri ile uyuşturucu karteli üyeleri arasında çıkan çatışmada 10 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey’den Nuevo Laredo şehrine giden otoyolda güvenlik güçleri ile uyuşturucu karteli üyeleri arasında çatışma çıktı.

Nuevo Leon Eyaleti Güvenlik Bakanı Gerardo Palacios Pamanes yaptığı açıklamada, çatışmada 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 4 güvenli gücünün de yaralandığını bildirdi.

Pamanes ayrıca, suçluların olay yerine 3 adet zırhlı kamyonet ile geldiklerini belirterek, çatışma sonrası zırhlı araçlarla birlikte 12 uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve el bombasına el konulduğunu açıkladı.

Çatışma sırasında karayolu üzerinde 11 kilometre boyunca güvenlik güçleri ile suçlular arasında kovalamaca yaşandığı belirtilirken, polislerden 3’ünün kovalamaca sırasında bir polis aracının devrilmesi sonucu 1'inin ise vurularak yaralandığı belirtildi.
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