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Yerel Meksika'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Yerel

Meksika'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 08:42:00 -
Meksika'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletindeki Lerna-Xonacatlan otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Yetkililer, 2 otobüs ile 8 aracın karıştığı kazada, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza nedeniyle otoyol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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