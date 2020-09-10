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Aktüel Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Aktüel

Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:33:11 -
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Veracruz eyaletinde yerel gazete, bir muhabirinin başının kesilerek öldürüldüğünü açıkladı.

Cordoba şehrindeki El Mundo gazetesindeki haberde, gazeteci Julio Valdivia'nın başının kesildiği, cansız bedeninin Motzorongo kasabasında tren raylarının üzerinde bulunduğu belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesinden yapılan açıklamada, yaşanan hadisenin korkunç olduğu belirtilerek, sorumluların bir an önce bulunması için yetkililere çağrı yapıldı.

Oaxaca eyaleti yakınında uzun süredir çete şiddeti ile boğuşan kırsal bir bölgeyle ilgili haber yapan Valdivia, bu yıl ülkede öldürülen 6'ncı gazeteci oldu.

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 3 Ağustos’ta gazeteci Pablo Morrugares ve koruma polisi bir restoranda akşam yemeği sırasında öldürülmüştü.

İnternet sitesi P.M. Noticias Guerrero'nun direktörü olan Morrugares, sıklıkla çete şiddetlerine ilişkin haberler yayımlıyordu.

Meksika'da polis, gazeteci cinayetleriyle ilgili yeterli soruşturmayı yürütmediği için eleştiriliyor.

Ülkede son 20 yılda 140’ın üzerinde gazeteci cinayete kurban gitti.

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