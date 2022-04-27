  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika’da askeri helikopter düştü! O anlar anbean kaydedildi
Dünya

Meksika’da askeri helikopter düştü! O anlar anbean kaydedildi

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı donanmaya ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 01:04:00 - 2022-04-27 01:13:59

Meksika’da donanmaya ait bir helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki Mazatlan şehrinde bulunan Rafael Buelna Uluslararası Havalimanına iniş yapmaya çalışan Meksika Donanmasına ait bir helikopter arızalanarak düştü. Yaşanan kaza üzerine Rafael Buelna Uluslararası Havalimanında hazır bulunan kurtarma ve sağlık ekipleri derhal olay yerine ulaştı.

En az 2 kişi yaralandı

Şimdiye kadar resmi makamlar helikopter kazasında can kaybı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmazken, görgü tanıkları olayda en az 2 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, helikopterin kuyruk rotorunda yaşanan bir arıza sebebiyle pilotun kontrolü kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Kaza anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay