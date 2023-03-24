  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da 2022'de öldürülen 2 rahibin katil zanlısı ölü bulundu
Dünya

Meksika'da 2022'de öldürülen 2 rahibin katil zanlısı ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 08:08:00 -
Meksika'da 2022'de öldürülen 2 rahibin katil zanlısı ölü bulundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 20 Haziran 2022'de öldürülen 2 rahibin katil zanlısının ölü bulunduğunu bildirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obradror, rahiplerin katili olan "El Chueco" lakaplı Jose Noriel Portillo Gil'in cesedinin Sinaloa eyaletine bağlı Choix kırsalında bulunduğunu söyledi.

Chihuahua Eyalet Başsavcılığı açıklamasında, Gil'in cesedinin kız kardeşi tarafından teşhis edildiğini belirtti.

Turist rehberi Petro Palma, silahlı kişilerden kaçarken sığındığı kilisede, rahipler 79 yaşındaki Campos Morales ve 80 yaşındaki Mora Salazar ile uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Meksika'daki İsa Derneği ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, o dönem saldırıya sert tepki göstermiş ve katil zanlısının yakalanmasını talep etmişti.

Lopez Obrador da kapsamlı soruşturma sözü vermiş ve sorumluların yakalanması için ödül vaadinde bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!
Yemek Tarifleri

İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar telaşı başladı. Heyecanla beklenen on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ayın ilk iftarı bu akş..
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp 60 imza toplayan Davut Turan'dan akla ziyan sözler! Ruh sağlığı bozuk çıktı
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp 60 imza toplayan Davut Turan'dan akla ziyan sözler! Ruh sağlığı bozuk çıktı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran Davut Turan, 100 bin imza toplamak için çıktığı yolda, ikinci gün 60 imzaya ulaşırken, açıkla..
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
Gündem

Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede Gönen ailesiyle birlikte yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23