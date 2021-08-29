  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti
ABD'yi vurmak için son sürat ilerliyor!
Kabil’deki saldırıyı Amerika mı yaptırdı?
Yangınlara müdahale devam ediyor!
Dünya Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti
Dünya

Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti

Meksika güvenlik güçleri sınırdan geçmek isteyen göçmenlere müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 11:28:00 -
Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti

Meksika’nın Guatemala sınırından kuzeye doğru ilerlemeye çalışan çok sayıda göçmen, Meksika güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Haiti ve Küba başta olmak üzere diğer Orta Amerika ülkelerinden gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 500 göçmen, Meksika’nın güneyindeki Tapachula’dan ve civar bölgelerden ülkenin başkenti Mexico City’e hareket etti.

Göçmenler Mexico City’de sığınma işlemlerinin hızlandırılması için başvuruda bulundu.

Öte yandan ülkenin Guatemala ile olan sınırından kuzeye doğru ilerleyerek ABD’ye ulaşmaya çalışan bazı göçmenler, güvenlik güçlerinin engeli ile karşılaştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinde bazı göçmenler gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay