Meksika güvenlik güçleri göçmenlere müdahale etti

Meksika’nın Guatemala sınırından kuzeye doğru ilerlemeye çalışan çok sayıda göçmen, Meksika güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Haiti ve Küba başta olmak üzere diğer Orta Amerika ülkelerinden gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 500 göçmen, Meksika’nın güneyindeki Tapachula’dan ve civar bölgelerden ülkenin başkenti Mexico City’e hareket etti.

Göçmenler Mexico City’de sığınma işlemlerinin hızlandırılması için başvuruda bulundu.

Öte yandan ülkenin Guatemala ile olan sınırından kuzeye doğru ilerleyerek ABD’ye ulaşmaya çalışan bazı göçmenler, güvenlik güçlerinin engeli ile karşılaştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinde bazı göçmenler gözaltına alındı.