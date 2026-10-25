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Dünya Mekke ve Medine’ye füze açıklamalarının ardından imamlardan tepki
Dünya

Mekke ve Medine’ye füze açıklamalarının ardından imamlardan tepki

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Mekke ve Medine’ye füze açıklamalarının ardından imamlardan tepki

Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine bölgelerine yönelen iki balistik füzenin engellendiğini duyurmasının ardından, kutsal mekânların hedef alınmasına tepki geldi. Husiler ise bu bölgelere saldırı düzenledikleri iddiasını reddetti.

Mekke yakınlarında havada etkisiz hale getirilen balistik füzenin parçalarının Mugammes Vadisi’ne düşmesi üzerine Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi Din İşleri Başkanı Abdurrahman es-Sudeys ile Mescid-i Nebevi İmamı Salih el-Megamisi açıklama yaptı.

Her iki isim de kutsal mekânlara yönelik saldırıların dinî hükümlere aykırı olduğunu belirterek Husilere tepki gösterdi.

Sudeys, "Kutsal mekanların, sivillerin ve tesislerin hedef alınması, dinen yasaklanmış, insani açıdan kınanan, uluslararası sözleşmelere ve teamüllere aykırı bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Megamisi de Husilerin Harameyni (Kabe ve Mescid-i Nebevi) ve kutsal mekanları hedef almasının, Allah'ın bu mekanlara saygı gösterilmesi ve insanların güven içinde sığınabilecekleri yerler olması yönündeki emrine aykırı bir suç olduğunu belirtti.

El-İhbariyye'nin haberinde, füze parçalarının düştüğü Mugammes Vadisi'nin Mescid-i Haram'ın yaklaşık 21 kilometre doğusunda, Arafat bölgesine ise 7 kilometre mesafede bulunduğu aktarıldı.

Mugammes Vadisi'nin yerleşim alanlarıyla çevrili, bölgenin açık hava gezinti alanı olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine'ye saldırı düzenlediklerini reddetmişti.

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