Mekanları cennet olsun! Akit TV ekranlarında şehitler için saygı duruşu
Ders zilinden önce öğrencilerin saygı duruşu, Akit TV canlı yayınında ekranlara getirildi. O sırada Gün Başlıyor programının sunucusu Murat Şahin de öğrencilerle birlikte, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.
Türkiye genelindeki tüm okullarda, 9 şehidimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Akit TV sunucusu Murat Şahin de canlı yayında şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.
Terör örgütü PKK'nın Türk askeri üssüne sızma girişimi sırasında 9 kahraman askerimiz şehit düştü.
Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken, ülke genelinde camilerde şehitlerimiz için dualar edildi. Aynı zamanda tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılması kararlaştırıldı.
Ders zilinden önce öğrencilerin saygı duruşu, Akit TV canlı yayınında ekranlara getirildi. O sırada Gün Başlıyor programının sunucusu Murat Şahin de öğrencilerle birlikte, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.
Duygu dolu o anlar gündeme oturdu.
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