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Gündem Mekanları cennet olsun! Akit TV ekranlarında şehitler için saygı duruşu
Gündem

Mekanları cennet olsun! Akit TV ekranlarında şehitler için saygı duruşu

Yeniakit Publisher
2024-01-15 10:53:00 - 2024-01-15 10:57:19

Ders zilinden önce öğrencilerin saygı duruşu, Akit TV canlı yayınında ekranlara getirildi. O sırada Gün Başlıyor programının sunucusu Murat Şahin de öğrencilerle birlikte, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.

Türkiye genelindeki tüm okullarda, 9 şehidimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Akit TV sunucusu Murat Şahin de canlı yayında şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Türk askeri üssüne sızma girişimi sırasında 9 kahraman askerimiz şehit düştü.

Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken, ülke genelinde camilerde şehitlerimiz için dualar edildi. Aynı zamanda tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılması kararlaştırıldı.

Ders zilinden önce öğrencilerin saygı duruşu, Akit TV canlı yayınında ekranlara getirildi. O sırada Gün Başlıyor programının sunucusu Murat Şahin de öğrencilerle birlikte, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.

Duygu dolu o anlar gündeme oturdu.
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