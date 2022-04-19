Mehmetçik’ten teröre bir ‘pençe’ daha

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütünü kaynağında yok etmek için Pençe serisi operasyonlarda PKK’ya ağır darbe vuran Mehmetçik, terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde yeniden yapılanma içerisine girmesi üzerine önceki gün Pençe-Kilit harekatını başlattı. Irak’ın kuzeyine karadan ve havadan giren Mehmetçik, savaş uçakları, ATAK helikopterleri, SİHA ve İHA’larla havadan, komandolar ve Özel Kuvvetler ile karadan belirlenen tüm hedefleri ele geçirdi. Hava Kuvvetleri, bu harekatta da daha önce Gara’da denenen ve teröristlere çok büyük kayıp verdiren yöntemi uyguladı. Savaş uçakları teröristlerin beklediği Türkiye tarafından değil aksine güney bölgesinden giriş yaptı. Teröristlerin kaçacakları yönden yapılan taarruz, teröristlerin paniklemesine ve ağır kayıplar vermesine neden oldu.

Onlarca terörist öldürüldü

İftar saati sonrası başlayan harekatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiği belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği açıklamada, “Operasyon öncesinde barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alındı. Hava hücum harekatı öncesinde ise bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Ardından ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet mensupları bölgeye intikal etti. Terör örgütünün bölgedeki varlığına bir ağır darbe daha indirildi” denildi. Operasyon bölgesinden ilk alınan bilgilere göre onlarca teröristin cesedi bulundu. Sayının daha artması bekleniyor.

Terör bölgesi kilit altına alındı

Akit’e operasyon hakkında bilgiler veren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, harekatın 3 etap üzerinden planlandığını, sırada Kandil'in bulunduğunu, en son Sincar’a girileceğini söyledi. Başbuğ “Bölgeye önce Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, helikopterler, SİHA ve İHA’lar gönderildi. Bu sırada topçu birlikleri, obüsler, Çok Namlulu Roketatarlar bölgedeki hedefleri imha etti. Hemen ardından özel kuvvetler (Bordo bereliler) ve komandolar bölgeye girdi. Konvansiyonel harpte ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapıldı. Bölge tamamen kontrol altına alınarak Kandil kilitlendi. Böyle bir operasyonda teröristlerin kaçacağı istikamet Türkiye’nin zıttı yani güney bölgesi olur. Ancak Hava Kuvvetleri operasyonlarını Türkiye tarafından değil Güney taraftan gerçekleştirdi. Daha önce Gara’da da kullanılmıştı” dedi.

Son nefesini Sincar’da verecek

Harekatın uzun süreli olduğunu anlatan Başbuğ şöyle devam etti: “Daha önce Türkiye Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetime onların bölgesi olduğu için ‘Harekatı siz yapın biz sizi destekleyelim’ teklifini sundu. Ancak olmadı. Terör örgütünden bıkan bölge halkı, terör karşı başarısından dolayı Türkiye’ye büyük beğeni duymaya başladı. Irak halkı artık özellikle Kürt Bölgesel Yönetimine, ‘Neden bu teröristleri durdurmuyorsunuz?’ sorusunu yüksek sesle soruyordu. Bu operasyon bölge halkını da sevindirdi. İlk etabın ardından 2. etap Kandil olacak. Kandil yıkıldıktan sonra ise 3. etap olarak Sincar ve Mahmur’la Irak’taki operasyonlara nokta konulacak. 3. etabın yani Sincar Bölgesi en kritik bölge. Dışarıdan ve içeriden destek alan bir bölge. Ama terör son nefesini Sincar’da verecektir.”