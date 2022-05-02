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Gündem Mehmetçikten duygulandıran 'Ramazan Bayramı' mesajı
Gündem

Mehmetçikten duygulandıran 'Ramazan Bayramı' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı kutlaması için özel bir video klip hazırladı. Videoda yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçikler tüm Türkiye'nin Ramazan BayramI'nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 22:57:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı.

Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videosuna, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" notu eklendi.

Mehmetçiklerin tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladığı videoda hem yurtta hem de yurt dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yer aldı.

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