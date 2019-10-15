Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in yardımcısını kudurttu! Askerimize ağır hakaret

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’deki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı, turnusol kağıdı gibi herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Dost görünen ülkelerin tepkilerinden yanı sıra, Türkiye’deki bazı ünlüler ve siyasilerin de Türk ordusu ve İslam hakkındaki görüşleri yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.

İYİ Partili isimden skandal sözler

FOX muhabirinin, “İstikamet nereye?” sorusuna, “İslamiyet güneşinin olduğu her yere” şeklindeki cevabından rahatsız oldu.

Skandal ifadeler kullanan Aytun Çıray, “Suriye'ye giden tanktaki 3 askerimiz muhabirin 'operasyon nereye' sorusuna, 'islamiyet güneşinin olduğu her yere' yanıtını verdiler. Elhamdulillah Müslümanız ama işgalci değiliz. Sn. Akar, bu iletişim bir felâket. Bu salaklar altımızı oyup, dünyayı karşımıza dikiyor.” dedi.

Kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Gelen tepkiler üzerine Çıray, ikinci bir paylaşım yaparak A Haber muhabiri Kerim Ulak’ı suçladı. Ulak’ın elinde, Hz. Ali’nin Zülfikar isimli kılıcının bir benzerini tutarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Çıray, “Bizim haklı davamızı haksız hale getirenlere, bizi işgalci göstererek zarar verenlere en hafifi ile "salak" denmez de ne denir? Askerlerimize de bazı sözleri kimler söyletiyorsa onları da tekrar uyarıyorum... Askerimizin başarısını radikal dinbaz söylemlerle gölgelemeyin.” diye yazdı.

Tepkiler çığ gibi

Aytun Çıray’ın söz konusu sözlerine, sosyal medyadan birçok tepki geldi. İşte o tepkilerin bazıları:

Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"