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Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in yardımcısını kudurttu! Askerimize ağır hakaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mehmetçik’in, “İstikamet, İslamiyet güneşinin olduğu her yere” şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu. Çıray, “Bu salaklar altımızı oyup dünyayı karşımıza dikiyor” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 16:01
Mehmetçik’in bu sözleri Akşener’in yardımcısını kudurttu! Askerimize ağır hakaret

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’deki terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı, turnusol kağıdı gibi herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Dost görünen ülkelerin tepkilerinden yanı sıra, Türkiye’deki bazı ünlüler ve siyasilerin de Türk ordusu ve İslam hakkındaki görüşleri yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı.

İYİ Partili isimden skandal sözler

FOX muhabirinin, “İstikamet nereye?” sorusuna, “İslamiyet güneşinin olduğu her yere” şeklindeki cevabından rahatsız oldu.

Skandal ifadeler kullanan Aytun Çıray, “Suriye'ye giden tanktaki 3 askerimiz muhabirin 'operasyon nereye' sorusuna, 'islamiyet güneşinin olduğu her yere' yanıtını verdiler. Elhamdulillah Müslümanız ama işgalci değiliz. Sn. Akar, bu iletişim bir felâket. Bu salaklar altımızı oyup, dünyayı karşımıza dikiyor.” dedi.

Kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Gelen tepkiler üzerine Çıray, ikinci bir paylaşım yaparak A Haber muhabiri Kerim Ulak’ı suçladı. Ulak’ın elinde, Hz. Ali’nin Zülfikar isimli kılıcının bir benzerini tutarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Çıray, “Bizim haklı davamızı haksız hale getirenlere, bizi işgalci göstererek zarar verenlere en hafifi ile "salak" denmez de ne denir? Askerlerimize de bazı sözleri kimler söyletiyorsa onları da tekrar uyarıyorum... Askerimizin başarısını radikal dinbaz söylemlerle gölgelemeyin.” diye yazdı.

Tepkiler çığ gibi

Aytun Çıray’ın söz konusu sözlerine, sosyal medyadan birçok tepki geldi. İşte o tepkilerin bazıları:

Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:01
  1. Ordu
  2. Aytun Çıray
  3. İYİ Parti
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. İslamiyet güneşinin olduğu her yere
  6. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray

YORUM YAZ

  • kiowakiowa3 dk önce
    profil fotondan ne mal olduğun belli zaten..
  • SulhiSulhi8 dk önce
    Fotodan emir gelmiştir
  • SamReyizSamReyiz19 dk önce
    Mendeburr.
  • Tata TongaTata Tonga20 dk önce
    bu muhalefet de bazen alem, her şeye zıplıyorlar... 
  • SelmanSelman22 dk önce
    Salak sensin, .........!
  • ademadem23 dk önce
    Dünya dediğin kan emici ülkelerin dedikleri batmadı askerin dediğimi battı ülke 7 düveli karşısına almış mücadele veriyor sen kimin vekilisin
  • zekizeki24 dk önce
    Salak kelimesini ayna karşısında söylemiştir, yüzde 99,99999999 ihtimalle....
  • dobradobra27 dk önce
    ayten çıray ne demiş ne demiş?
  • davincidavinci27 dk önce
    askere salak diyen birinin TBMM de yeri yoktur.
  • ahmetahmet31 dk önce
    terbiyesiz... o salak dedigin kahraman imani ve inanci icin sehadete giderken bu duygularla dolup tasiyor!Aksi halde inancsiz sekuler guruhtan bulamazsin olume gonderecek uzman profesyonel
  • İbrahimİbrahim34 dk önce
    AĞZINA VE YÜREĞİNE SAĞLIK *"MEHMEDİM..."*....SEN YOLUNA DEVAM ET...KERVAN YÜRÜSÜN İNŞÂALLAH

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