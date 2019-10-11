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Mehmetçik’e atılan iftiralar çöktü!

Gezi olaylarında ortaya atılan yalanların benzerleri Barış Pınarı Harekatında HDP/PKK yanlıları tarafından sahneye konuluyor. PKK yandaşları, operasyonun üzerinden 24 saat geçmeden 8 farklı yalanı servis etti.

11 Ekim 2019 Cuma 10:03
Mehmetçik’e atılan iftiralar çöktü!

TSK’ca yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nı karalamak için yalan propagandasına hız veren örgüt destekçileri, ABD öncülüğünde YPG/PKK’nın birlikte yıktığı ve 2 binden fazla sivilin katledildiği Rakka’dan çekilmiş bir görüntüyü harekat sırasında yaşanmış gibi gösterdi. Amerikan merkezli CNN, sivillerin Türkiye’nin bombardımanından kaçtığını yalanına sarıldı. CNN muhabiri, “sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında” diye devam etti. ABD’nin yıktığı Rakka’dan görüntüler paylaşan provakatör muhabir, sosyal medyada alay konusu oldu.

Kendi saldırıları

Terör yandaşları, dünyadaki savaş ve katliam fotoğraflarını da Barış Pınarı’nda çekilmiş gibi servis etti. Terör partisi HDP’nin Türkiye’nin sivillerin bulunduğu bir mahalleyi hedef aldığı alanın ise TSK’nın operasyon bölgesi içerisinde olmadığı öğrenildi. Sivillerin bombardımına tutulduğu mahalleye PKK/YPG’li teröristler tarafından saldırı gerçekleştiği bildirildi. TSK’ya ait bir tankın vurulduğu iddia edilen görselin gerçekte 10 Aralık 2017 tarihli “ABD, Rusya ve Çin’le olası bir savaşta gücünü kaybedebilir” başlıklı bir haberde kullanıldığı tespit edildi.

Esed zulmü paylaşıldı

PKK yandaşları bir başka yalanlarında ise Ermenilerin 1991’de Hocalı’da Türklerin katledilişinin fotoğrafını alıp, sosyal medya hesabı üzerinden Türk askerinin sivilleri öldürüyormuş gibi sundu. Esed zulmü altında inleyen Suriye’de bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştiren örgüt destekçileri, 2014 yılında yaşanılan olayın Barış Pınarı Harekatı’nda olmuş gibi göstermek istedi. İdlib’de yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların acı içinde  çırpınışlarının ardından çekilen görüntüler, Barış Pınar Harekatı’ndan çekilmiş verildi. Yine İdlib’ten yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun görüntüsü önceki gün başlayan operasyonda yaşanmış gibi yansıtıldı.

Greenpeace ele verdi

Bir terör yandaşı da, Trump’a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü “(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü” şeklinde montajladı ancak pankartın altında “Greenpeace” yazısının unutulduğu görüldü.


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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:03
  1. TSK
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. CNN muhabiri
  4. Rakka
  5. Greenpeace

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