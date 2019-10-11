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Mehmetçik “Ya Allah” deyip sınırı geçti... 11 köy ele geçirildi 277 terörist öldürüldü

Güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarılı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında; 277 terörist öldürüldü, yüzlerce terörist de kaçmak zorunda kaldı, Suriye tarafında 11 köy ise terörden temizlendi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:33
Mehmetçik “Ya Allah” deyip sınırı geçti... 11 köy ele geçirildi 277 terörist öldürüldü

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat kapsamında, 277 terörist öldürüldü, yüzlerce terörist de kaçmak zorunda kaldı.

180 hedef vuruldu 11 köy kurtarıldı

Başkomutan Erdoğan’ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı, havadan jetler ve karadan Fırtına Obüslerin atışlarının ardından Mehmetçik ve SMO’nın sınırı geçerek kara operasyonlarıyla devam ediyor. Harekatta 3’üncü güne girilirken, teröristlere ait 180’den fazla hedef vuruldu, 11 köy kurtardı. Tel Abyad’daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn’daki Kişto köyleri terörden temizlendi. SMO, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Umutlarını lastiklere bağladılar

SMO’nun Tel Abyad ve doğusundaki Rasulayn’da ilerleyişi devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK ise Tel Abyad ilçe merkezinde TSK’ya ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) görüntü almasını engellemeye çalışıyor. Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK’ye ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Silahlarını bırakarak kaçtılar

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad’ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.  Tel Abyad’ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor. Aramalarda, YPG/PKK’lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Mehmetçik’in morali çok yüksek

Harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah’taki çalışmalarını sürdürdü. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, komutanlar ile talimatlar verdi. Harekatın başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, “Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik’in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik’in değil, herkesin” dedi.

Etek giyip kaçtılar

Fırat nehrinin doğusundaki topraklara giren muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), yerleşim yerlerindeki YPG/PKK’lı teröristleri tek tek yok ediyor. Kaçan teröristlerden geriye bıraktıkları silahlar kalıyor.

Komandolar YPG’li avında

Önceki gün Başkomutan Erdoğan’ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı, havadan jetler ve karadan Fırtına Obüslerin atışlarının ardından Türk komandoları ve muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) sınırı geçerek kara operasyonlarıyla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:33
  1. YPG/PKK
  2. YPG/PKK üyesi
  3. DEAŞ
  4. Suriye
  5. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)
  6. Suriye Milli Ordusu (SMO)
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. Tel Fander
  9. Tel Abyad
  10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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