Mehmetçik Vakfı 38 yaşında

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal, "Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için görevini yerine getirirken şehit veya gazi olan, ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden, engelli duruma gelen Mehmetçiklerimizin ve aile fertlerinin sorumluluğunu daima yüreğimizde hissediyoruz" ifadesini kullandı.

Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamaya göre, 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakfın genel müdürlüğünde, Vakıf Genel Müdürü Yaşar Bal ve yöneticilerin katıldığı bir tören düzenlendi.

Vakıf Genel Müdürü Bal, burada yaptığı konuşmada, Mehmetçik Vakfının kuruluş amacına uygun olarak bir taraftan askerlik görevini yerine getirirken şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine ve gazilere maddi-manevi destek sağlamaya devam ederken diğer taraftan Mehmetçiklere katkıda bulunan yüce Türk milletinin yardımlarını hak sahiplerine hakkıyla ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Vatan için hayatını feda eden veya yaralanan Mehmetçikler ile emanetleri olan aileleri için ulvi bir görevi yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Bal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için görevini yerine getirirken şehit veya gazi olan ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden, engelli duruma gelen Mehmetçiklerimizin ve aile fertlerinin sorumluluğunu daima yüreğimizde hissediyoruz. Yardımsever halkımızın destekleriyle de bu sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyoruz. 38 yıldır büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğimiz ulvi görevimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda artan bir şevk, azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

- Kurulduğu günden beri 985 milyon lira maddi destek

Vakıf, şehit Mehmetçik aileleri ile askerlik görevini yaparken hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defalık yapılan maddi yardıma ilaveten halen 7 bin 874 gazi ve engelli Mehmetçiğe aylık 1150 ile 1900 lira arasında sürekli bakım yardımı, 695 Mehmetçik çocuğuna ise aylık 700 ile 1000 lira arasında öğrenim yardımı olmak üzere toplam 8 bin 569 kişiye her ay yaklaşık 13 milyon lira, yılda ise 156 milyon lira yardım ödemesi gerçekleştiriyor.

Vakfın kurulduğu günden bu yana 52 bin 228 kişiye toplam 985 milyon 652 bin 747 lira maddi destek sağlandı.



