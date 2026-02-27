Mehmetçik NATO tatbikatından zaferle döndü: Tekirdağ'da duygu dolu karşılama

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin birlikleri, Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’ndaki görevlerini başarıyla tamamlayarak vatan toprağına ayak bastı. Yaklaşık 3 hafta süren zorlu eğitim ve tatbikat sürecinin ardından, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki müttefik mukabele kuvveti unsurları Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na ulaştı. Görevden dönen askerlerin vakur duruşu havalimanında gurur dolu sahnelerin yaşanmasına neden oldu.

PİSTTE HASRET GİDEREN BULUŞMA

Gurbetteki görevlerini noktalayan kahramanları karşılamak için aileler ve yakınları saatler öncesinden havalimanı çevresinde toplandı. Uçağın piste teker koymasıyla birlikte heyecan doruğa ulaşırken, sevdiklerine kavuşan askerlerin kucaklaşma anlarında gözyaşları sel oldu. Aylardır süren özlemin yerini mutluluğa bıraktığı törende, aileler Türk bayraklarıyla Mehmetçiklere sevgi gösterisinde bulundu.

"HEPİNİZ HOŞ GELDİNİZ"

Törende bir konuşma gerçekleştiren 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, NATO'nun 2026 yılı içerisindeki en önemli ve en kapsamlı faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak vatanımıza dönen siz değerli silah arkadaşlarımızı karşılamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Görevinizi; aylar süren titiz planlama ve hazırlık faaliyetlerinin, yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin doğal bir sonucu olarak başarıyla tamamladınız. Bu süreç boyunca ortaya koyduğunuz yüksek görev bilinci, fedakârlık ve azim, elde edilen sonucun en belirleyici unsuru olmuştur. Sizler, zorlu şartlar altında, yüksek tempoda ve büyük sorumluluk bilinciyle görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha kanıtladınız."

"HER BİRİNİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Konuşmasının devamında ailelerin desteğine vurgu yapan Korgeneral Yaldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler, bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Evlatlarınız, eşleriniz ve sevdikleriniz görevde iken taşıdığınız sorumluluk ve gösterdiğiniz güçlü duruş silah arkadaşlarımızın en büyük moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesileyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım; görevinizi başarıyla tamamlayarak aramıza döndünüz. Sizlerle gurur duyuyor, bundan sonraki görevlerinizde de aynı azim ve kararlılıkla ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz."

"HÜZÜNLÜYÜM AMA AYNI ZAMANDA GURURLUYUM"

Karşılama töreninde eşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşen Karaküçüktan, hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Gerçekten giderken ayrı bir üzüntü hüzün oluyor tabii ki ama aynı zamanda gururluyum. Çok mutluyum, eşimin mesleğiyle de gurur duyuyorum, kendisiyle de gurur duyuyorum."

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ AVRUPA'DA GÖZ DOLDURDU

Almanya topraklarında gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026, NATO’nun son dönemdeki en stratejik askeri gövde gösterilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye, tatbikat süresince modern askeri kapasitesini ve yerli savunma sanayi ürünlerinin sahadaki gücünü tüm müttefiklerine sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplini ve operasyonel kabiliyeti, gözlemcilerden tam not alarak tatbikatın en dikkat çeken unsuru oldu.

COĞRAFYALAR ARASI MÜTHİŞ LOJİSTİK BAŞARI

Türkiye, bu büyük organizasyonda sadece kara birlikleriyle değil; TCG Anadolu, zırhlı birlikler ve Bayraktar TB3 SİHA sistemleriyle de ön plana çıktı. Aynı anda hem Baltık Denizi’ne askeri sevkiyat gerçekleştiren hem de eş zamanlı olarak TCG Sancaktar liderliğindeki gemileri Somali’ye gönderen Türkiye, 'stratejik intikal' kabiliyetini dünyaya gösterdi. Bu çift yönlü güç projeksiyonu, NATO askeri kanadı tarafından yakından ve hayranlıkla izlendi.

DEV ORGANİZASYONA 10 BİN PERSONEL KATILDI

8 farklı müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askeri personelin katılım sağladığı bu dev tatbikat, 2026 yılının en kapsamlı askeri faaliyeti olarak nitelendiriliyor. 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birimleriyle sahada yerini alan Türkiye, askeri caydırıcılığını ve profesyonelliğini bir kez daha uluslararası arenada tescilledi.