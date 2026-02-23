  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Avrupa’nın göbeğinde "Aslan" pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’nın göbeğinde “Aslan” pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

NATO, yılın en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’ya damga vuran ASELSAN üretimi "Aslan" İnsansız Kara Aracı (İKA) için özel bir paylaşım yaparak Türk teknolojisine olan hayranlığını gizleyemedi. İttifakın resmi sosyal medya hesaplarından "insansız silahlı robot" olarak tanıtılan Aslan, kentsel savaşlardaki sessiz hareket kabiliyeti ve yüksek ateş desteği yetenekleriyle müttefik orduların yakın markajına girdi. NATO'nun resmi açıklamasında ise bu sistemin modern savaş alanında riskleri minimize eden ve operasyonel sürekliliği sağlayan kritik bir güç çarpanı olduğu vurgulandı.

Foto - Avrupa’nın göbeğinde "Aslan" pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Aslan" insansız kara aracının fotoğrafına yer verildi.

Foto - Avrupa’nın göbeğinde "Aslan" pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan insansız silahlı bir robot sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Foto - Avrupa’nın göbeğinde "Aslan" pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

Öte yandan NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ASLAN'ın optimizasyonuna vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:

Foto - Avrupa’nın göbeğinde "Aslan" pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

"Başlıca gücü, kentsel ve yüksek tehdit ortamlarında keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlarken personel güvenliğini artırmasında yatmaktadır. Sessiz hareket kabiliyeti, düşük silüeti ve modüler yük seçenekleri, çeşitli görev profillerine uyum sağlamayı mümkün kılar. Bu yetenekleriyle ASLAN, savaş alanında esneklik, operasyonel süreklilik ve risk azaltma sağlayan modern bir insansız kara sistemi temsil etmektedir."

