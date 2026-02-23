Avrupa’nın göbeğinde “Aslan” pençesi! NATO’dan savaş alanının yeni hakimi silahlı Türk robotuna tam not

NATO, yılın en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’ya damga vuran ASELSAN üretimi "Aslan" İnsansız Kara Aracı (İKA) için özel bir paylaşım yaparak Türk teknolojisine olan hayranlığını gizleyemedi. İttifakın resmi sosyal medya hesaplarından "insansız silahlı robot" olarak tanıtılan Aslan, kentsel savaşlardaki sessiz hareket kabiliyeti ve yüksek ateş desteği yetenekleriyle müttefik orduların yakın markajına girdi. NATO'nun resmi açıklamasında ise bu sistemin modern savaş alanında riskleri minimize eden ve operasyonel sürekliliği sağlayan kritik bir güç çarpanı olduğu vurgulandı.